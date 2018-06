Mess-Ingenieur wacht über Konzert

Anzeige

Halteverbote und Straßensperrungen: Im Bereich Seckenheimer Landstraße zwischen Will-Sohl-Kreisel und Ortseingang Seckenheim/ Beginn Neuostheimer Straße hat die Stadt ab 12 Uhr Haltverbote angeordnet. Die Xaver-Fuhr-Straße wird ab 12 Uhr gesperrt, um einen flüssigen Zu- und Abweg der Besucherströme zu ermöglichen. Eine Vorfahrt zum Maimarktgelände ist nicht möglich. Die Straßensperrungen und Halteverbote werden ab etwa 24 Uhr wieder aufgehoben.

Sicherheit: Die Mitnahme von Taschen größer als DIN A4 sowie gefährlichen Gegenständen ist verboten. Vertreter der Polizei und des Fachbereichs Sicherheit und Ordnung überwachen die Veranstaltung.

Lärm: Der Fachbereich Sicherheit und Ordnung wird während der Veranstaltung vor Ort sein und gemeinsam mit einem unabhängigen Mess-Ingenieur die Geräusche überwachen, die vom Open-Air ausgehen. So können bei eingehenden Beschwerden sofort die gemessenen Werte herangezogen werden. Falls die Grenzwerte objektiv überschritten werden, veranlasst die Stadt unverzüglich eine Reduktion des Lautstärkepegels. Sollten Bürger trotz der zusätzlich getroffenen Maßnahmen Anlass zu Beschwerden sehen, können sie sich an die jeweiligen Polizeireviere wenden. Die Polizei steht mit dem Veranstalter in Kontakt. red

