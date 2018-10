Messe für Berufe

Wer auf der Suche nach Arbeits- oder Ausbildungsplätzen ist oder eine Weiterbildung sucht, an den wendet sich die Messe „Jobs for Future“. Vom 22. bis 24. Februar findet die Veranstaltung in der Maimarkthalle Mannheim statt.

Falls jemand auf der „Jobs for Future“ einen Arbeitsplatz sucht, sollte er sich schnell persönlich ein Bild davon machen können, ob die Stelle und das Umfeld passen

...