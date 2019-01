Messe für Leserreisen

Interessante Flusskreuzfahrten, Reisen mit den Postschiffen an das Nordkap, in die Ferne nach Argentinien und Namibia oder in die Normandie – die FN-Reisen präsentieren für den „Mannheimer Morgen“ und die Dr. Haas Mediengruppe die diesjährigen Leserreisen. Am Sonntag, 27. Januar, können Interessierte von 11 bis 18 Uhr im Dorint-Hotel Näheres erfahren. Es geht neben den Reisezielen um Services wie Haustürabholung und Reisebegleitung. An diesem Messetag gibt es auch jene Vorträge zu einzelnen Reisezielen. So erhalten Besucher nach der Eröffnung um 11.05 Uhr einen Einblick in die Toscana und 500 Jahre Leonardo da Vinci. Thema werden auch der Golf von Sorrent, Marokko, Rom mit Andreas Englisch, Indien oder Moskau sowie St. Petersburg sein. Der Eintritt zur Reisemesse ist kostenlos. ena

© Mannheimer Morgen, Freitag, 25.01.2019