Messe informiert zu Schulabschlüssen

Vom Technischen Gymnasium bis zur Meisterschule: Auf der Messe Jobs for Future präsentieren sich vom 21. bis 23. Februar in der Maimarkthalle verschiedene Schularten. Es stellen sich 330 Aussteller vor, darunter sind Bildungsinstitute, die Begabungen und individuelles Lerntempo berücksichtigen, Interessen vertiefen und zu beruflichen Schwerpunkten hinführen. Das Spektrum reicht von beruflichen Gymnasien bis zu Kollegs, die eine Berufsausbildung mit der Fachhochschulreife kombinieren.

Fachleute an den Messeständen erläutern die unterschiedlichen Bildungswege, ihre Voraussetzungen und Abschlüsse. Auch wer für einen Abschluss eine zweite Chance braucht, kann sich auf der Messe für Arbeitsplätze, Aus- und Weiterbildung informieren. Sie ist an allen drei Tagen von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei.

Theorie und Praxis kombiniert

Wie man sich in Beruflichen Gymnasien schon auf Technik, Wirtschaftswissenschaften oder Sozial- und Gesundheitswissenschaften spezialisieren kann, zeigt das Technische Gymnasium an der Hans-Freudenberg-Schule in Weinheim. Es bietet die Schwerpunkte Mechatronik, Umwelttechnik sowie Technik und Management an.

Berufsfachschulen und Berufskollegs wiederum lassen Theorie und Praxis unter einem Dach zu. In Berufsfachschulen wechseln zum Beispiel angehende Mode- und Grafikdesigner, Sport- und Gymnastiklehrer, Fahrzeug- und Labortechniker zwischen Klassenraum und Atelier, Sporthalle, Werkstatt und Labor. Wer die Mittlere Reife hat, kann in einem Berufskolleg in Vollzeit eine staatlich geprüfte Berufsausbildung absolvieren und erwirbt darüber hinaus das Fachabitur.

Fit für den Beruf macht das Vorqualifizierungsjahr Arbeit/Beruf beim Internationalen Bund, bei dem Schüler den Hauptschulabschluss erlangen können. Die Johannes-Gutenberg-Schule bietet berufsschulpflichtigen Jugendlichen ohne Ausbildungsverhältnis Berufsvorbereitung und Einstiegsqualifizierung.

Eine zweite Chance für den Schulabschluss ermöglicht die Mannheimer Abendakademie, die in Kursen auf die Mittlere Reife und das Abitur vorbereitet. Außerdem unterstützt sie Schüler aller Schularten und Klassen mit Nachhilfe und Seminaren zu Lernstrategien.

Eröffnet wird die Messe am Donnerstag, 21. Februar, um 11 Uhr im Info-Forum I der Maimarkthalle von Stadtrat Reinhold Götz. Im Anschluss zeigt das BildungsTheater das Stück „Der digitalen Demenz zum Trotz – Lebenslanges Lernen“ mit der Pädagogischen Psychologin Iréne Greiner und der Theater- und Gesundheitspädagogin Sonja Hilsenbek.

„Also lautet der Beschluss, dass der Mensch was lernen muss!“ heißt es bei Wilhelm Busch. Im Informationszeitalter ist Lernen eine Kunst –oder wird durch Google und Co. alles überflüssig? Das Theater-Duo Greiner und Hilsenbek widmet sich diesen Grundlagen zum Thema „Lebenslanges Lernen“ in einem inszenierten Vortrag. red

Info: Weitere Infos unter jobsforfuture-mannheim.de

© Mannheimer Morgen, Freitag, 15.02.2019