Messe rund um den Hund

Die Messe „Mein Hund“ ist am Samstag, 26., und Sonntag, 27. Oktober, in der Maimarkthalle zu Gast. Die Hunde können dabei mit ihren Besitzern laut Veranstalter an vielen Mitmachaktionen teilnehmen wie Würstchenfangen oder Hunderennen. Es gibt darüber hinaus Fachvorträge, bei denen Halter etwas lernen können: Trainer geben etwa Tipps zu Themen wie „Was tun, wenn sich der Hund an Silvester verkriecht?“ oder wenn er sich verletzt und man Erste Hilfe leisten muss.

Der Eintritt kostet für Erwachsene sechs Euro, Schüler und Rentner zahlen fünf Euro. Kinder bis zwölf Jahre sind in Begleitung eines Erwachsenen kostenlos, ebenso wie Hunde. Der Impfausweis des Vierbeiners soll mitgebracht werden. Alle Mitmachaktionen sind im Eintrittspreis enthalten.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 24.10.2019