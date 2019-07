Messerattacke auf Mann

Von mehreren Tätern ist ein 38-jähriger Mann zusammengeschlagen und mit einem Messer verletzt worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, ereignete sich der Vorfall am Sonntagmorgen im Stadtteil Rheinau. Wie die Beamten mitteilten, war der Mann um kurz nach 9 Uhr in der Otterstadter Straße zwischen Dänischer Tisch und Relaisstraße gerade dabei seinen Kofferraum zu beladen, als er von mehreren Unbekannten angegangen wurde.

Die Männer sollen den 38-Jährigen unvermittelt mit mehreren Schlägen und Tritten angegriffen haben. Der Mann soll der Gruppe daraufhin hinterhergerannt sein und habe einen Täter einholen können. Den Angaben zufolge habe dieser ein Messer gezogen und ihn mit drei Stichen am Oberschenkel verletzt. Die Polizei fand den Mann mit starken Blutungen an den Oberschenkeln und am Kopf. Die Täter konnten trotz intensiver Fahndung nicht aufgespürt werden. Auch die Hintergründe des Angriffs konnte die Polizei nicht ermitteln. Eine Täterbeschreibung konnte das Opfer ebenfalls nicht geben. Die Polizei sucht unter der Rufnummer 0621/87 68 20 nach Zeugen des Vorfalls, um die Ermittlungen voranzubringen. pol/jor

