Messerstecher-Prozess: Sechs Jahre Haft für Angeklagten

Anzeige

Mannheim.Das Landgericht Mannheim hat am Dienstag einen 40-Jährigen zu sechs Jahren Haft verurteilt, weil er seiner Ehefrau znächst Schlaftabletten verabreicht und ihr dann ein Messer in den Rücken gestochen hatte.

Dem Vorwurf des versuchten Mordes, den die Staatsanwaltschaft erhoben hatte, folgte die Strafkammer nicht. Der Angeklagte sei von dem Tötungsversuch zurückgetreten, nachdem seine Frau erwachte: Er habe also von dem Vorhaben abgelassen, begründete der Vorsitzende Richter das Urteil wegen gefährlicher Körperverletzung.

Die 32-jährige Ehefrau des Verurteilten hatte den Angriff überlebt und selbst im Prozess ausgesagt. Die Staatsanwaltschaft ging im Prozess davon aus, dass die Ehefrau nach Streitereien und einem mehrtägigen Aufenthalt bei Bekannten am Nachmittag des 11. August 2017 wieder nach Hause zurückgekehrt war – mit den zwei Kindern. Der Beschuldigte habe dann einen positiven Schwangerschaftstest gefunden und Rückschlüsse auf einen Seitensprung gezogen. Wie die Frau in ihrer Zeugenaussage erklärte, gab es zwischen dem Ehepaar keinen Geschlechtsverkehr mehr. Dem 40-Jährigen sei daher klar gewesen, dass das Kind von einem anderen Mann stamme. Dann habe er den Entschluss gefasst, die 32-Jährige umzubringen, so der Staatsanwalt. In der Nacht des 12. August stach der stark betrunkene 40-Jährige dann zu.