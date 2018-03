Met, Musik und Massageöl ganz wie im Mittelalter

Anzeige

Dennoch haben einige Verkäufer es zu spüren bekommen, dass manche Leute das Winterwetter lieber aus der warmen Stube heraus erleben möchten. „Es sind wesentlich weniger Käufer“, gibt Stefan Hanko zu. Dennoch ist der gebürtige Finne mit der Organisation des Herzogenriedparks zufrieden. Auch die Schwestern Constanze und Maria Brand von Conny’s Gewandschneiderei, haben einen Umsatzrückgang bemerkt. Klaudia Wiegner, die seit den Anfängen des Markts selbst gemachte Seifen, Massageöle und Balsame im Angebot hat, weiß, dass Besucher bei der Kälte nicht so gern die Handschuhe ausziehen - und keine Produkte probieren wollen.

Herrlicher Duft nach Honig

„Bisschen gemerkt hat man es schon“, spielt Bernhard Geiss, der unter anderem Kerzen herstellt, auf das Winterwetter an. „Der Schnee hat uns heute morgen überrascht“, sagt Pia van der Wel aus Bexbach. Sie und ihr Mann Marc haben keine Vergleichsmöglichkeit, was den Umsatz angeht – mit ihrem Stand „Kerzenquelle“ an dem es herrlich nach Honig duftet, sind sie zum ersten Mal in Mannheim. „Der Park ist schön“, sagt der gebürtige Holländer. Ihm gefällt es, dass viele Leute gewandet sind. „Nächstes Jahr wollen wir wieder dabei sein.“ cap

© Mannheimer Morgen, Montag, 19.03.2018