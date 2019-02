Metalldiebe gestellt

Die Polizei hat vier mutmaßliche Buntmetalldiebe im Mühlauhafen festgenommen. Wie die Beamten gestern mitteilten, verschaffte sich das Quartett am Donnerstag gegen 22 Uhr in der Rheinkaistraße Zutritt zum Gelände einer Baufirma. Nachdem sie den Zaun überwunden hatten, stahlen sie mehr als 30 Elemente aus Stahl im Wert von über 4500 Euro. Nachdem sie das Diebesgut in einen Transporter verladen hatten, flüchteten sie vom Tatort. Allerdings war das Gelände alarmgesichert und die Sicherheitsfirma hatte zwischenzeitlich die Polizei verständigt, heißt es.

In Höhe des Kreisverkehrs Rheinkaistraße konnten die Beamten das flüchtende Fahrzeug stellen. Drei Männer und eine Frau zwischen 40 und 50 Jahren wurden vorläufig festgenommen. Im Innenraum des Autos fand die Polizei zudem mehrere Elektrowerkzeuge. Deren Herkunft ist bislang noch ungeklärt. Der Bezirksdienst der Innenstadtwache ermittelt wegen des Verdachts des besonders schweren Fall des Diebstahls gegen das Quartett aus Südosteuropa. ena/pol

