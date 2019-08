Metallica-Fans warten Stunden für gute Plätze

Die Parkplätze rund um das Maimarktgelände waren noch keine zehn Minuten geöffnet, da hatten die ersten hundert Konzertgäste vor dem großen Metallica-Open Air bereits ihren Weg an die Pforte gefunden. Da mochte die Sommersonne mit Temperaturen jenseits der 30 Grad noch so ergiebig auf die Häupter der Heavy Metal-Fans brennen: Um sich ihren Platz ganz vorne an der Bühne zu sichern, standen sie

...