Metallica stellen Besucherrekord ein

Metallica am 16.02.18. in der SAP Arena Metallica gelten als eine der erfolg- und einflussreichsten Rockbands aller Zeiten. Mit ihrem Ende 2016Êveroeffentlichten Album ãHardwiredÉ to Self-DestructÒ haben James Hetfield, Lars Ulrich, Kirk Hammett und Robert TrujilloÊerst kuerzlich wieder unter Beweis gestellt, dass sie die Spitze derÊMetal-Dynastie ganz klar anfuehren. © Rinderspacher © Rinderspacher, Manfred Rinderspacher, Keine Veršffentlichung ohne Namensnennung.

Die kalifornischen Heavy-Metal-Ikonen Metallica haben am Freitagabend in der seit Monaten ausverkauften SAP Arena nicht nur eine Rockshow der absoluten Superlative geboten. Sänger James Hetfield (links), Gitarrist Kirk Hammett und Co. stellten mit 14 500 Zuschauern auch den Besucherrekord der Halle ein. Den hielt seit Dezember 2015 die Deutschpopband PUR, gefolgt von Bruce Springsteen: Am 2.

...

Sie sehen 52% der insgesamt 769 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse. Um diesen Artikel weiterzulesen, melden Sie sich bitte an oder wählen Sie eines der unten aufgeführten Angebote aus. Ich bin Online-Abonnent Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Einzelartikel kaufen: Sie kennen diese Bezahlweise noch nicht?

Hier haben wir alle wichtigen Informationen für Sie. Sie kennen diese Bezahlweise noch nicht? Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. nur 9,99 € monatlich Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Mannheimer Morgen, Samstag, 17.02.2018