Meuchelmorde amüsieren die Gäste

Wer hätte das gedacht! Ingrid Noll, schreibende Spezialistin für Meuchelmorde, ist schon mal vor der Polizei getürmt - als sie 15 Jahre jung auf dem Fahrrad ohne Licht erwischt wurde. Beim sechsten Krimiabend im knallvollen Spiegelsaal des Polizeipräsidiums hörten begeisterte Besucher nicht nur „Erschröckliches“ aus der Welt des Verbrechens, sie lernten auch das Autoren-Quartett, das zugunsten der Opferschutzhilfsorganisation „Weißer Ring“ las, etwas näher kennen.

Die Schriftsteller nahmen sich nämlich gegenseitig ins Kreuzverhör. Dabei verriet die in Weinheim lebende „Grand Dame“ des schwarzen Humors, dass sie an einem neuen Roman arbeitet – ohne Zeitvorgabe. „Ich bin schließlich 84!“ Bei dem Benefizabend trug sie eine Kurzgeschichte vor, in der verräterische Lottozahlen das Ende eines untreuen Gatten besiegeln – was der Ehefrau aber kein Glück bringt. Dass sich Ingrid Noll nicht nur auf schräges „Entsorgen“ unliebsam gewordener Mitmenschen versteht, offenbarte ihre etwas andere Weihnachtsgeschichte: ein köstlicher Text über eine kinderverrückte Maria, die sich sehnlichst ein Baby wünscht – aber ohne Beteiligung eines Mannes. Schließlich gibt es ja das Wunder der Jungfernzeugung.

Klar, dass auch diesmal Claudia Schmid dabei war: Sie etablierte 2014 die Benefizveranstaltung beim Polizeipräsidium. Die Lesungen bringen Geld für die Opferschutzorganisation. Gewidmet sind sie Friedrich Glauser – dem Autor der Wachtmeister-Studer-Romane. Claudia Schmid entführte an die „Mörderische Bergstraße“ und verriet, dass sie im nächsten Ludwigshafener Tatort mitwirken wird – beim Spurensichern im weißen Overall. Außerdem bereicherte den Abend Krimiautor Walter Landin. Und der trug aus „Späte Schatten“ jene Passage vor, die just dort spielt, wo da Publikum gerade saß. Harald Schneider amüsierte mit einer zungenfertig imitierten Schnellsprecherin aus seinem 17. Palzki-Krimi.

Applaus gab es nicht nur für die unterhaltsamen Autoren – auch für eine überraschende Ankündigung des Polizeipräsidenten: Andreas Stenger will demnächst Ingrid Noll, bereits Ehren-Kommissarin in Bonn (wo sie studierte) zur Ehren-Hauptkommissarin befördern und Claudia Schmid zur Ehren-Kommissarin ernennen.

