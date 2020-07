Mezzosopranistin aus Israel zu Gast

An diesem Freitag, 10. Juli, gastiert um 18 Uhr die israelische Mezzosopranistin Shachar Lavi in der Mannheimer Christuskirche. Auf dem Programm stehen neben Vivaldis „Judith“ von Gustav Mahler „Urlicht“ und eine Uraufführung „Al naharot Bavel“ von Johannes Michel, der auch an der Orgel begleiten wird. Die Israelin Shachar Lavi ist seit Beginn dieser Spielzeit Ensemblemitglied im Nationaltheater Mannheim, wie das Kantorat Nordbaden mitteilte. red/lok

