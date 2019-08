Michael Heinz analysiert „Mannheimer Morgen“

BASF-Vorstand Michael Heinz nimmt die Zeitung unter der Lupe: Am Montag, 2. September, ist er um 10.30 Uhr bei der „Blattkritik von außen“ zu Gast. Heinz ist Arbeitsdirektor der BASF und Standortleiter für das Werk Ludwigshafen. Die „Blattkritik von außen“ ist eine Aktion des „MM“, bei der seit 2015 vier Mal im Jahr Prominente aus Wirtschaft, Politik, Kultur oder Sport in die Redaktion kommen und die Zeitung besprechen.

Neben BASF-Vorstand Michael Heinz haben auch fünf Leser die Möglichkeit, am 2. September bei der „Blattkritik von außen“ mitzumachen. Dabei können die Teilnehmer der Redaktion im persönlichen Gespräch erklären, was sie an der Zeitung und auch ihrem Internet-Auftritt (www.morgenweb.de) gut finden – aber auch, was sie anders machen würden. Interessierte sollten bei der Anmeldung per Mail oder Telefon ihren Vor- und Zunamen, die Adresse und Telefonnummer nennen. Sagen oder schreiben sollten sie außerdem, warum sie an der Blattkritik teilnehmen wollen. Aus allen Anrufern und Schreibern werden fünf Gäste ausgelost.

Michael Heinz ist gebürtiger Mannheimer und arbeitet seit 1984 für die BASF. Nach mehreren Führungspositionen auch im Ausland wurde er 2011 in den Vorstand berufen. Heinz engagiert sich als Chef des Vereins Zukunft Metropolregion Rhein-Neckar dafür, das Profil der Region zu schärfen. Zudem ist Heinz Vorsitzender im Lenkungskreis der Wissensfabrik, die Bildungsprojekte fördert. Eines seiner Anliegen sind „innovative Konzepte, wie digitale Bildung fächerübergreifend im Unterricht eingebaut werden kann“. be

