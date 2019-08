Mieter fühlen sich unter Druck gesetzt

Mannheim.

Man kennt es von Zuhause - wenn etwas in die Jahre kommt, geht es irgendwann kaputt. Im schlimmsten Fall ist ein Rohr betroffen, das bricht und erhebliche Schäden am Gebäude und Inventar anrichten kann. So wie in einem Hochhaus auf der Vogelstang, in der Brandenburger Straße 36. In dem Gebäude gab es nach Angaben des Eigentümers, des Wohnungsunternehmens Vonovia mit Sitz in Bochum, in

...