Mietwagen-Diebstahl: 33-Jähriger zu vier Jahren Gefängnis verurteilt

Das Mannheimer Landgericht hat einen 33-Jährigen am Mittwoch zu viereinhalb Jahren Gefängnis verurteilt. Er hatte gestanden, insgesamt 17 Mietwagen aus Filialen in unterschiedlichen Städten gestohlen zu haben.

Der Trick des Mannes bestand darin, die Schlüssel außerhalb der Geschäftszeiten zurückgegebener Wagen zu entwenden. Dazu stellte er Attrappen-Briefkasten in den Farben der jeweiligen Autovermietung auf oder befestigte in Rückgabefächern eine Auffangvorrichtung, etwa eine Jutetasche. Zwischen Februar und Dezember 2017 sollen elf Autos mit einem Gesamtwert von fast einer halben Million Euro über die Grenze in sein Heimatland Polen gebracht worden sein.

Acht weitere, die zusammen knapp 350 000 Euro kosten würden, konnten Ermittler noch vorher sicherstellen. In Mannheim schlug der Mann zwei Mal in einer Firma in Neckarau zu. Für den Fall eines umfassenden Geständnisses hatten die Prozessparteien vorab einen Strafrahmen von vier bis fünf Jahren vereint. Staatsanwältin Linda Thomsen forderte nun fünf Jahre Haft. Verteidigerin Iris Lemmer plädierte dafür, „deutlich“ darunter zu bleiben, nannte aber kein konkretes Strafmaß.