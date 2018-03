Migration in Bilderfolgen

Anzeige

Das Institut Française Mannheim lädt ab Donnerstag, 22. Februar, in die Reiss-Engelhorn-Museen (rem) zur Wanderausstellung „Comic und Einwanderungsbewegungen: Ein Jahrhundert Geschichte(n)“. In der Ausstellung, die bis Montag, 2. April, im zweiten Stock des Museums Weltkulturen zu sehen ist, werden Comics gezeigt, in denen die Themen Migration, Vertreibung und Neuorientierung in der Fremde ihren Ausdruck finden. Dargestellt werden Werke bekannter Comic-Autoren wie René Goscinny, Albert Uderzo oder Farid Boudjellal. Die Vernissage wird am Mittwoch, 21. Februar, um 19 Uhr durch Honorarkonsul Folker Zöller eröffnet. kako