MiMi-Delta seit 1992

1992 in Hannover durch den Aktivisten Ramazan Salman als Ethno-medizinisches Zentrum gegründet, entfaltet sich – zunächst regional, später bundesweit – eine Initiative interkultureller Bildungsangebote zum Thema Gesundheit, die damals einen völlig ungekannten Ansatz verfolgt. Denn statt das Wissen immer wieder pädagogisch von außen an verschiedenste nationale und kulturelle Gruppen heranzutragen, qualifizieren Salman und die Seinen im Projekt „Mit Migranten – für Migranten“ (MiMi) kurzerhand motivierte Einwanderer, die von Experten vermitteltes Wissen von der Kinderimpfung bis zur Muttergesundheit in Informationsveranstaltungen an die eigene Gemeinschaft weitergeben – und als Mediatoren dabei im wahrsten Sinne des Wortes nah an den Bedürfnissen der eigenen Leute dran sind. „Wir haben eines der besten medizinischen Systeme der Welt, die Menschen, die nach Deutschland kommen, müssen es nur verstehen lernen“, sagt Salman dazu dem „Mannheimer Morgen“ und setzt einen Impuls, der 2014 auch seinen Weg nach Mannheim findet. mer

