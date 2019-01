Mindestens neun Autos aufgebrochen

Einem 21-Jährigen wird vorgeworfen, neun Autos in der Neckarstadt aufgebrochen zu haben, um Bargeld zu stehlen. Er schlug in der Nacht von Montag auf Dienstag zwischen 1 und 1.45 Uhr die Seitenscheiben der Fahrzeuge ein. Auf mindestens 9000 Euro beziffern die Ermittler den entstandenen Sachschaden. Gegen den Mann erließ das Amtsgericht Mannheim auf Antrag der Staatsanwaltschaft einen Haftbefehl, weil Fluchtgefahr bestehe. Das teilten die Behörden gestern in einer gemeinsamen Presseerklärung mit. Aus einem Transporter soll der Franzose drei Elektrogeräte samt Zubehör im Wert von rund 2000 Euro entnommen haben, die er in einem Vorgarten ablegte, um sie später abzuholen. Nach Hinweisen von Zeugen wurde der 21-Jährige noch in der Nähe des Tatorts festgenommen. Anschließend wurde der Tatverdächtige in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. pol/lok

