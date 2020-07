Mini-Rampe für Skater

Vom Corona-Lockdown war auch die vom Verein POW betriebene ALTER-Anlage in der Neckarstadt-West betroffen. Mit den Lockerungen kehrt nun wieder Leben auf die Flächen zurück: Alle Angebote sind wieder nutzbar. Corona-Einschränkungen gibt es lediglich noch beim Basketball – auch die Pumptrack ist wieder zur Nutzung freigegeben. Mehr noch: Mit einer neuen Miniramp gibt es ein weiteres Sportangebot. Die Initiative der Lokalen Stadterneuerung (LOS) kam damit einem Wunsch der Skater auf dem Alten Meßplatz nach. Sowohl Pumptrack als auch Miniramp sind Eigentum der MWSP und werden dem POW-Verein als Leihgabe dauerhaft zur Verfügung gestellt.

Auch drei Dixi-Toiletten stehen seit Ende Mai auf dem Gelände. Eine Übergangslösung, wie die MWSP erklärt. Bis zum Sommer will die Stadt eine öffentliche Toilettenanlage fest installieren und damit die Nutzung des Sport- und Freizeitbereich rund um das Neckarvorland attraktiver machen. Die Initiative der Lokalen Stadterneuerung als eine Teilaufgabe der MWSP will nach eigenen Angaben dabei helfen, die Lebensqualität in einzelnen Stadtvierteln mit kleinen Maßnahmen zu verbessern und diese zu stabilisieren.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 04.07.2020