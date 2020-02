Mini-Regenschirm als Taschenschutz

Problemlösungen im Team erarbeiten: Eine Woche lang gibt Nir Tsuk, Dozent an der New York University (NYU), die Erkenntnisse seines Instituts für Unternehmertum an Mannheimer Schüler weiter. „Innovation ist für mich eine Sprache, die man heutzutage sprechen muss“, erklärt er. Gemeinsam mit „Startup Mannheim“, einer Tochterfirma der Stadt, hat er einen englischsprachigen Workshop entwickelt, der diese Sprache vermitteln soll. Mehr als 20 Schüler vom Bach-, Moll- und Ursulinen-Gymnasium sowie der Integrierten Gesamtschule nehmen am Workshop Teil. Es ist die erste Ausgabe des Projekts. Am Ende erhält jeder ein Zertifikat der NYU.

„Das sind hauptsächlich Abiturienten. Die könnten gerade auch Mathe lernen oder Fasnacht feiern, aber sie haben sich dazu entschieden, hier etwas zu lernen“, sagt Heike Frauenknecht, Schulleiterin des Bach-Gymnasiums: „Schüler denken häufig nur bis zur nächsten Note. Eine der häufigsten Fragen im Unterricht ist, ob der Stoff denn gerade für die Klausur relevant sei. Ich hoffe, dieser Workshop fördert bei den Jugendlichen einen Hang zum eigenständigen, kreativen Lernen.“

Eigene Ideen umsetzen

„Wir vermitteln hier nur ganz wenig Theorie, die Schüler sollen selbst aktiv werden und lernen, kritisch und eigenständig zu denken. Man sollte immer alles hinterfragen“, sagt Nir Tsuk. Diese Fähigkeiten seien für alle Bereiche des Lebens zentral. „Nur so kann man eigene Ideen umsetzen.“ Das Programm beinhaltet auch Vorträge, aber der Fokus liegt auf Diskussionen und viel praktischer Arbeit. „Es geht darum, die richtigen Fragen zu stellen, Risiken zu wagen und auch mal zu scheitern.“

Zu Beginn des Workshops hätten die Jugendlichen unternehmerisches Denken und innovative Neuheiten hauptsächlich noch mit Profit und erfolgreichen Startup-Firmen assoziiert.„Aber diese Ideen sind vom amerikanischen System vorbelastet: Es muss keinen Steve Jobs geben, keinen Elon Musk, kein einzelnes Genie, das alle überstrahlt“, sagt Nir Tsuk: „Bei uns geht es um soziales Unternehmertum.“ Teamarbeit sei dabei der Schlüssel, um Ideen mit Mehrwert für die Gesellschaft zu kreieren. „Wir starteten mit der Leitfrage: Was sind Dinge in eurem Alltag, die besser laufen könnten?“, erklärt Theresa Ebenhoch, Schülerin des Ursulinen-Gymnasiums. Die Abiturienten arbeiteten dann mit Ton, Pappe und Papier in kleinen Gruppen an ihren Prototypen, die das Problem lösen sollen. „Es ist eine total andere Erfahrung, mal etwas mit den Händen zu bauen“, sagt Theresa Ebenhoch. Ihre Gruppe nahm sich des Problems des Zeitmanagements von Schülern und Studenten an. Der Lösungsvorschlag: ein digitaler, intelligenter Kalender. „Man trägt ein, was man lernen muss und was man sonst noch geplant hat. Der Kalender erstellt dann einen optimierten Zeitplan und erinnert einen an seine Aufgaben, aber auch an Pausen“, erklärt Ebenhoch die Idee.

Weniger Angst vor Fehlern

Auch die anderen Prototypen fallen kreativ aus: Eine Gruppe störte, dass ihre Schulsachen immer durch tropfende Regenschirme in den Taschen nass wurden. Deshalb bastelte sie ein Modell, das das verhindern soll: Den „Minibrella“ – einen kleinen, flexiblen Regenschirm, der sich wie ein Fächer zusammenfalten lässt. Der Prototyp funktionierte zwar noch nicht wie gewünscht – aber Nir Tsuk war begeistert: „Vielleicht ist Mannheim bald bekannt als Ort, an dem das Fahrrad, das Spaghetti-Eis und der Minibrella erfunden wurde!“

Peter Kaiser, Professor für Informatik an der Hochschule Mannheim, schätzt die eigenständige Art des Lernens: „Das sehe ich auch immer bei meinen Studenten. Wenn man seine eigenen Ideen verfolgen kann, nimmt man Dinge ganz anders auf. Wir nennen das ,Passion-Based-Learning‘: Man sollte sich mit dem beschäftigen, für das man auch eine Leidenschaft hat.“

Die Schulleiterin des Bach-Gymnasiums sieht das klassische Schulsystem als einen Teil des Problems: „Unterricht ist häufig zu theoretisch. Wir müssen die Schüler mehr motivieren, proaktiv zu handeln.“ Um das in Zukunft möglich zu machen, soll es im Anschluss an den Workshop eine Fortbildung für Lehrer geben. „Wir wollen eine nachhaltige Begeisterung für das Lernen und Entdecken bei den Schülern wecken“, sagt Nir Tsuk. „Aber das große Ziel ist es, dass sie weniger Angst davor haben, Fehler zu machen.“

