Minister erwartet für 2018 weniger Straftaten in Mannheim

Mannheim.Das baden-württembergische Innenministerium rechnet mit einem erneuten Minus bei den Straftaten in Mannheim in diesem Jahr. Das geht aus einer Antwort zu einer Kleinen Anfrage des SPD-Landtagsabgeordneten Stefan Fulst-Blei hervor, die dieser Zeitung vorliegt. 2018 zeichne sich „bislang ein weiterer Rückgang“ der Gesamtzahl der Delikte ab. Auch bei der Aufklärungsquote sehe es nach einer „nochmaligen Verbesserung“ aus.

Genauere zahlenmäßige Prognosen liefert das Ministerium in seinen Ausführungen von Ende November nicht. Die Mannheimer Kriminalstatistik für 2018 stellt das Polizeipräsidium in Abstimmung mit dem Ministerium in der Regel im März kommenden Jahres vor. Bereits 2017 hatte es verglichen mit 2016 einen Rückgang der Straftaten um 1,5 Prozent gegeben. Allerdings mit Blick auf die vergangenen zehn Jahre von einem hohen Niveau. 34 891 Delikte waren 2017 bei der Mannheimer Polizei angezeigt worden. Die Aufklärungsquote stieg im Vergleich zu 2016 leicht auf 56,5 Prozent.

Wie diese Zeitung bereits berichtete, ist in diesem Jahr ein Rückgang bei den Wohnungseinbrüchen und den Autoaufbrüchen zu erwarten. Die Mitteilung des Ministeriums geht darüber hinaus auch von geringeren Fallzahlen beim Taschendiebstahl und bei der Straßenkriminalität aus - bei letzterer handelt es sich generell um Straftaten im öffentlichen Raum. Auch hier werden keine Zahlen genannt.

Beim Blick auf die Kriminalität in den Zuständigkeitsbereichen der einzelnen Polizeireviere fallen die Prognosen für 2018 unterschiedlich aus. Demnach seien für die Reviere Innenstadt und Neckarstadt wie bereits von 2016 auf 2017 Rückgänge zu erwarten. Für die Revierbereiche Käfertal (mit Feudenheim, Vogelstang und Wallstadt), Neckarau (mit Rheinau) sowie Sandhofen (mit Schönau und Waldhof) zeichnen sich dagegen steigende Fallzahlen bei den Straftaten ab.

„Mannheim ist kein Ponyhof, aber auf einem guten Weg nach vorne“, kommentiert Fulst-Blei die Prognosen aus dem Ministerium. „Wir müssen Stück für Stück die Problemlagen abarbeiten und brauchen dafür eine personelle Verstärkung.“ Nach Ansicht von Fulst-Blei gibt es eine „Unwucht der Verteilung der Polizeikräfte im Land zuungunsten von Mannheim“.

Entsprechend hatte der SPD-Politiker in der Anfrage auch wissen wollen, wie die Landesregierung die Mannheimer Polizei in den vergangenen fünf Jahren unterstützt habe, um die Kriminalität „wirksam zu bekämpfen“. In seiner Antwort verweist das Ministerium unter anderem darauf, dass das Mannheimer Präsidium, das auch für Heidelberg und den Rhein-Neckar-Kreis zuständig ist, seit seiner Entstehung im Jahr 2014 im eigentlichen Polizeidienst 27 neue Stellen bekommen habe. Dazu seien 50 im sogenannten Nichtvollzugsdienst gekommen - also zum Beispiel Beschäftigte im Bürodienst. Außerdem sei das Präsidium in den vergangenen Jahren „nahezu täglich“ mit Beamten des Polizeipräsidiums Einsatz in Göppingen unterstützt worden.

© Mannheimer Morgen, Sonntag, 30.12.2018