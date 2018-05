Ministerin Katarina Barley übernimmt Schirmherrschaft

Anzeige

Die Bundesministerin für Justiz und Verbraucherschutz, Katarina Barley (SPD, Bild), übernimmt die Schirmherrschaft für den Christopher Street Day (CSD) am Samstag, 11. August, in Mannheim. Das teilt der Verein CSD Rhein-Neckar mit. Bei der Veranstaltung setzen sich Schwule, Lesben sowie Bi- und Transsexuelle für mehr Rechte ein.

In Mannheim ist ab 14 Uhr eine Kundgebung mit Demozug durch die Innenstadt sowie ein Fest im Ehrenhof des Schlosses geplant. Dem CSD-Verein zufolge hat Barley ihr Kommen angekündigt.

Man freue sich sehr „über die prominente Schirmherrin“, erklärt der Verein. In ihrem Grußwort mache Barley deutlich, wie wichtig der Kampf für Menschenrechte sei. „Im vergangenen Jahr hat dieser Kampf zwei große Siege errungen“, so die Politikerin. Mit der „Ehe für alle“ sowie der Rehabilitierung der nach Paragraf 175 Verurteilten (dieser Paragraf hatte Homosexualität unter Strafe gestellt) „haben wir in kurzer Zeit zwei Ziele erreicht, für die mehrere Generationen leidenschaftlich gekämpft hatten“. imo (Bild: dpa)