Ministerin will’s wissen

Die baden-württembergische Kultusministerin Susanne Eisenmann lädt am 6. Dezember, 11 Uhr, zu einer Diskussion im Rahmen ihrer „Eisenmann will’s wissen“-Tour ein. Die Veranstaltung mit dem CDU-Landtagskandidaten für den Mannheimer Süden, Alfried Wieczorek, und dem Bewerber für den Mannheimer Norden, voraussichtlich Lennart Christ, wird online stattfinden. Sie ist öffentlich und kann ohne Anmeldung unter dem Link www.eww.live sowie über Facebook unter fb.com/eisenmann.susanne aufgerufen werden. Über beide Kanäle können während der Veranstaltung Fragen gestellt werden.

„Welche Sorgen und Nöte gibt es vor Ort? Was erwarten die Wählerinnen und Wähler von uns als CDU während und nach der Corona-Krise? Wo und wie wollen wir gemeinsam anpacken, um unser Land zukunftsfest zu machen? Klar ist: Ein ‚Weiter so‘ wird uns nicht in die Zukunft führen. In den kommenden Monaten möchte ich deshalb mit möglichst vielen Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch kommen“, so die Spitzenkandidatin der CDU für die Landtagswahl 2021.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 04.12.2020