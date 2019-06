Mirja Boes auf Abschiedstour?

Immer öfter steht Mirja Boes nicht auf der Bühne, sie sitzt. In ihrem neuen Programm sagt sie deswegen möglicherweise endgültig „Auf Wiedersehen Hallo“ zum Publikum. Nach 24 Comedy-Jahren präsentiert Mirja Boes auf ihrer Good-bye-Tour ein „Best of Best of“ ihres Schaffens. Doch der Abgesang dauert nur vier Minuten, denn so lange ist ihr Hit „20 Zentimeter“. Danach gibt es nigelnagelneue Impro-Comedy rund um die kleinen, großen, schrecklich-schönen und leiderlustigen Comebacks des Lebens. Für ihren Auftritt am Samstag, 15. Juni, um 20 Uhr im Capitol verlost der „MM“ dreimal zwei Karten. Einfach am Freitag zwischen 12 und 24 Uhr unter 01379/88 46 11 anrufen (0,50 Euro aus dem deutschen Festnetz, ggfs. abweichende Preise aus dem Mobilfunknetz), das Stichwort „Capitol“ sowie Name, Adresse und Telefonnummer angeben. Die Gewinner werden am Dienstag, 11. Juni, zwischen 14 und 15 Uhr benachrichtigt. red/lok

