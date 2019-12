Miss Sophies Geburtstag – wie alles begann

Der Jahreswechsel naht – und mit ihm der beliebte Schatzkistl-Klassiker, das abendfüllende Theaterstück mit und um den legendären Sketch von Volker Heymann, nach einer Idee von Peter Baltruschat und Volker Heymann: Dinner for One.

Ein angesehener Theaterregisseur hält ein Vorsprechen ab für die Rollen der Miss Sophie und des Butlers James. Es kommen „Elvira und Klaus“, ein unsägliches Katastrophen-Duo, das sich auf der Probebühne eine himmelschreiende Profilierungsschlacht liefert. Soeben noch in seliger Harmonie James und Miss Sophie, im nächsten Moment ein zänkisches Ehepaar, das sich nicht mehr unter Kontrolle hat. Für den Regisseur eine harte Nuss.

Doch am Ende raufen sich alle zusammen und bringen den Sketch über die Bühne, wie man ihn kennt. Allerdings laufen die beiden Neurotiker dabei etwas aus dem Ruder. Der „Mannheimer Morgen“ verlost für die Vorstellung am Mittwoch, 15. Januar 2020, im Schatzkistl dreimal zwei Tickets. Einfach am Montag zwischen 13 und 24 Uhr unter 01379/88 46 11 (0,50 Euro aus dem deutschen Festnetz, ggfs. abweichend aus dem Mobilfunknetz) anrufen und das Stichwort „Dinner“ sowie Name, Adresse und Telefonnummer nennen. Die Gewinner werden am Dienstag zwischen 11 und 12 Uhr benachrichtigt. red/jor (Bild: Schatzkistl)

