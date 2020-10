Missstände weiter ankreiden

Mannheim.Eine Mannheimer Aktivistinnengruppe macht weiter auf verbale sexuelle Belästigung im öffentlichen Raum aufmerksam (wir berichteten). In Deutschland setzt der Straftatbestand der sexuellen Belästigung eine Berührung voraus. Das sogenannte „Catcalling“, also anzügliches und sexualisiertes Hinterherrufen, Pfeifen und Gesten, ist nicht strafbar.

Die Mannheimerinnen hinter dem Instagram-Kanal „Catcallsof_mannheim“ wollen mit Kreidezeichnungen das breite Spektrum der Belästigungen zeigen. Frauen, die solche in Mannheim erfahren haben, melden Ort und Situation an den Instagram-Kanal: Dann kreiden die Aktivistinnen den Vorfall wörtlich an. Da man für Kreidezeichnungen eine Genehmigung braucht, haben die Aktivistinnen diese nun bei der Stadt beantragt und erhalten. Die Bedingung: Die Kreide muss noch am selben Tag wieder abgewaschen werden, da die Genehmigung nur für diesen gilt. Dem leisteten die Aktivistinnen bei ihrer erneuten Ankreide-Tour Folge. Auch, wenn das Abwaschen eigentlich entgegen ihrem Ziel steht: Denn sie wollen öffentlichkeitswirksam und nachhaltig auf die Belästigungen hinweisen.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Catcallsofmannheim (@catcallsof_mannheim) am Okt 27, 2020 um 2:26 PDT

Petition gestartet

Die Gruppe schließt sich der Fuldaer Studentin Antonia Quell an. Sie fordert in einer Petition: „Es ist 2020. Catcalling sollte strafbar sein“. Die Argumentation, Catcalling sei ein Kompliment, lässt Quell nicht durchgehen. Catcalling sei gegeben, wenn man den Satz nicht seiner Mutter sagen würde und wenn man darauf nicht mit „Danke“ antworten könne, so Quell. Die Mannheimer Strafrechtlerin Anne Schneider verweist darauf, dass die Strafbarkeits-Forderung verfassungsrechtlich wohl keinen Bestand haben würde, da sie die Freiheit des Einzelnen, der sich öffentlich äußert, beschränke. Neuere Petitionen fordern die Einordnung als Ordnungswidrigkeit. Unterdessen bekommen die Aktivistinnen lange nicht mehr nur verbale „Catcalling“-Übergriffe gemeldet: Sondern ungewollte Berührungen, Beleidigungen oder Drohungen.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 27.10.2020