Mit 1000 Euro auf die Skipiste

Die Überraschung ist ganz offensichtlich gelungen, das ist auch per Telefon hör- und spürbar. „Sie machen Spaß, gell? Das ist jetzt nicht wahr“ sagt Oliver Mentzel: „Ich mach’ nämlich normalerweise bei so was nie mit – und dann gleich der Hauptpreis, wie cool.“ Der leitende Sicherheitsingenieur im Universitätsklinikum Mannheim ist gerade bei der Arbeit, als er den Glücksanruf entgegennimmt. Der 50-Jährige hat den ersten Preis beim Sommerrätsel des „Mannheimer Morgen“ gewonnen, einen 1000-Euro Gutschein von fn-reisen.

Und die Freude ist riesig, denn auch wenn beruflich so ernste und komplexe Themen wie Prozesse des Arbeits- oder Umweltschutzes und natürlich vor allem die Sicherheit seiner Kollegen im Vordergrund stehen. Privat sind der gebürtige Quadratestädter, der sich selbst als „Ur-Käfferdäler“ bezeichnet, und seine Lebensgefährtin ausgesprochen reiselustige Zeitgenossen: „Wir fahren eigentlich immer drei mal im Jahr weg.“ Ein mal zieht es die Beiden in den Schnee, im Sommer durch deutsche Lande und im Herbst ist meist eine Fernreise angesagt. „Laos, Burma, Kambodscha ... Auf jeden Fall gehen wir immer außerhalb der Ferienzeit, dass ist für die Kollegen mit Kindern besser so.“

Dieses Jahr geht es jedoch nach Südafrika. Die Route steht bereits fest, schließlich ist Oliver Mentzels bessere Hälfte als Mitarbeiterin eines Reisebüros vom Fach: „Von Kapstadt und der Weinroute aus erst mal zwei Wochen Rundreise und dann eine Woche Badeurlaub in Tansania auf Sansibar.“

Die Familien freut sich mit

Noch nicht komplett festgezurrt ist die Skiwoche im kommenden Frühjahr. „Österreich oder Italien – das wissen wir noch nicht so genau, aber da ist der Reisegutschein natürlich hochwillkommen“, sagt Mentzel, als er den Gewinn in Form eines Gutscheines samt buntem Herbststrauß entgegennimmt: „Den bekommt jetzt gleich meine Lebensgefährtin.“ Weiß sie schon von dem Gewinn? „Na, klar, was denken Sie. Die war die Erste. Und natürlich weiß es jetzt auch der Rest der Familie, denn wir haben eine Whatsapp-Gruppe.“

Freuen können sich in diesem Jahr auch zwei weitere „MM“-Leser. Platz zwei beim Sommerrätsel belegt Martin Köhler. Er hat einen Restaurantgutschein über 200 Euro für das „Alchimia“ in der Filsbach in G 7 gewonnen – und auch sehr überrascht reagiert: „Ach quatsch, was Sie nicht sagen, ist das wahr? Ich freue mich wirklich sehr.“

Das gilt auch für Alfons Enichlmayr, der Platz drei belegt und einen Restaurantgutschein über 100 Euro für das Lokal „Schwarzer Adler“ in D 6, 18 erhält: „Uiii, super. Wir gehen nämlich sehr gerne essen.“

Die glückliche Gewinnerin der Till Brönner Tickets ist Anita Schumacher aus Feudenheim. Ob die 70-Jährige selbst zum Konzert geht, oder mit den Karten jemandem aus der Familie – beispielsweise Tochter oder Enkel – eine Freude macht, steht noch nicht endgültig fest.

Neuauflage bereits in Planung

Weitere Wochengewinner, die sich über Konzertkarten freuen konnten, waren Willibald Rücker (Herbert Pixner Projekt), Elke Bräuninger (a-ha), Gerhard Böhme (Alice) und Carmen Tomaszewski (John Cleese). Vom 29. Juli bis 29. August durften sich dieses Jahr Kreuz- und Querdenker jeweils montags und donnerstags auf eine Rätselfolge im „MM“ freuen. Es gab zwei Teilnahmewege: telefonisch und per E-mail. Einsendungen per E-Mail gingen 2825 ein, Anrufe via Telefon 1545.

Damit endet nun der Knobelspaß endgültig für dieses Jahr. Doch kein Grund zur Trauer: Die „MM“-Redakteure tüfteln bereits am Sommerrätsel 2020.

