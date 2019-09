Mit 1,6 Promille gegen Leitplanke

Ein alkoholisierter Autofahrer ist gegen eine Leitplanke auf der B 38 in Richtung Mannheim gefahren und hat versucht, anschließend zu Fuß zu flüchten. Nach Angaben der Polizei kam der 33-jährige Pkw-Fahrer in der Nacht auf Dienstag gegen 2 Uhr in einer langgezogenen Rechtskurve in Höhe der Rebenstraße von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Leitplanke. Ohne anzuhalten fuhr der Mann zunächst weiter. In der Mannheimer Straße blieb der Wagen des 33-Jährigen liegen. Als der Unfallverursacher sich zu Fuß von seinem beschädigten Pkw entfernen wollte, verhinderte ein Zeuge die Flucht. Bei der Unfallaufnahme ergab ein Alkoholtest einen Wert von mehr als 1,6 Promille. Darüber hinaus besteht der Verdacht, dass der 33-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, was zunächst noch überprüft werden musste. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 10 000 Euro. pol/soge

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 18.09.2019