Mit 1,7 Promille am Steuer erwischt

Eine Streife des Reviers Neckarstadt hat gestern früh gegen 3 Uhr in der Waldhofstraße einen 38-jährigen Renault-Fahrer gestoppt, der ohne Führerschein und mit deutlich zu viel Alkohol intus unterwegs war. Die Beamten waren auf seine unsichere Fahrweise aufmerksam geworden. Er war mehrmals von der Spur abgekommen und hatte Bordsteine überfahren. Trotz Haltesignal hielt der 38-Jährige zunächst nicht an und stoppte erst nach mehrmaligem Betätigen der Lichthupe. Bei der Kontrolle gab er an, keinen Führerschein zu besitzen. Der Alkoholtest zeigte einen Wert von mehr als 1,7 Promille. Ihn erwartet eine Anzeige. pol/stp

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 20.02.2019