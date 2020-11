Mit Amphetamin am Steuer

Unter dem Einfluss von Alkohol und illegalen Drogen sowie ohne Führerschein ist ein 31-Jähriger auf der Schönau in einem Auto unterwegs gewesen. Er war am frühen Montagmorgen gegen 0.30 Uhr in eine Verkehrskontrolle in der Lilienthalstraße geraten, wie die Polizei mitteilte. Der Mann habe keinen Führerschein vorzeigen können und letztlich zugegeben, dass er keinen habe. Während des Gesprächs nahmen die Polizisten starken Alkoholgeruch wahr. Ein Test ergab einen Wert von 1,02 Promille. Für weitere Maßnahmen sollte der Fahrer zum Revier gebracht werden, weshalb er durchsucht wurde. Dabei fanden die Beamten eine geringe Menge Amphetamin. Auf dem Revier wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen. Ein Urintest ergab, dass er nicht nur unter dem Einfluss von Alkohol, sondern auch von Kokain und Amphetamin stand. pol/imo

