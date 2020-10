Mit dem E-Auto von Oberstdorf nach Sylt

20 000 Kilometer kreuz und quer durch Deutschland, 65 Tage lang – das ist das Vorhaben von Rainer Zietlow. Der Feudenheimer hat zwar weitaus größere Touren hinter sich, hält sieben Langstreckenrekorde, außerdem hat er drei Einträge im Guinness-Buch der Rekorde. Was aber an der aktuellen Tour besonders ist, ist das Fahrzeug. Zietlow ist mit dem ID.3 unterwegs, dem ersten als reines Elektroauto entwickelten Volkswagen.

Gestartet sind Zietlow und sein Co-Fahrer Dominic Brüner in Oberstdorf, Ziel ist Sylt. Die beiden prüfen den E-Wagen auf seine Langstreckentauglichkeit, dazu fahren sie 680 Ladestationen an, um den Ladeservice des Herstellers zu testen. Studierende der Hochschule der Medien Stuttgart (HdM) begleiten sie und liefern Medieninhalte. Letzte Woche hat Zietlow Station in seiner Heimatstadt Mannheim gemacht.

Seitdem er den Führerschein hat, fährt der 50-Jährige Langstrecken, vor 15 Jahren hat er sein Hobby zum Beruf gemacht. Er ist Eigentümer der Agentur Challenge4, die weltweit Autotouren plant und durchführt. Im letzten Jahr brach er seinen eigenen Rekord auf der längsten Straße der Welt, dem Panamericana Highway von Alaska bis Argentinien. Zehn Tage, 19 Stunden und 50 Minuten brauchten er und sein Team für die 22 500 Kilometer durch 14 Länder. Dass die jetzige Reise so viel länger dauert, liegt daran, dass sie nachts zum Schlafen unterbrechen, und an den vielen Zwischenstopps: Zietlow und Brüner besuchen alle 862 VW-Händler in Deutschland – die Tour ist auch eine Werbefahrt. „Klar, ohne Sponsor ist so was nicht zu machen“, sagt Zietlow.

Auch wegen der Ladezeiten brauchen sie so lang. „Die Reichweite ist ein Nachteil“, erklärt Zietlow, während er an der Station im Lindenhof sein Auto auflädt, „der ist nicht für die Fahrt ausschließlich auf der Autobahn gemacht.“

„Ich bin ein Fan geworden“

Etwa 420 Kilometer schafft der ID.3 mit einer Ladung. Das „Tanken“ dauert wesentlich länger als bei einem Verbrennungsmotor, doch für ein E-Auto sind die 45 Minuten Ladezeit (an der Schnellladestation) recht kurz. Die Batterie ist stattlich: „Der ganze Unterboden ist Batterie, 77 Kilowatt.“ Die Tour ist minuziös vorbereitet, in zwei dicken Ordnern sind Fahrtstrecken und Ankunftszeiten für die Zwischenstopps festgehalten. Zietlow und Brüner fahren im Wechsel, dazu dokumentiert Brüner die Ladestationen, macht Aufnahmen von der Fahrt. Von 5.30 bis 20.30 Uhr, dauern die Tagestouren, geschlafen wird im Hotel. Zwei Löffel im Getränkehalter verraten, dass die beiden im Auto essen.

„Ich habe alle früheren Projekte mit Verbrennern gemacht, aber bisher bin ich begeistert“, lobt Rainer Zietlow den ID.3, „man kann schon sagen, dass ich ein Fan geworden bin.“ Das Elektroauto hat seinen Reiz. Trotzdem: Dem Verbrenner hat Zietlow nicht abgeschworen. „Aber wenn wir die Klimavorgaben der EU einhalten wollen, dann ist das kurzfristig nur mit E-Mobilität zu erreichen“, sagt er.

Während der Wagen Energie tankt, fährt ein weiteres Auto auf den Parkplatz: Zietlows Frau Nicole und Sohn Leon (8) kommen vorbei. Es ist das erste Mal seit Tourstart am 28. September, dass die Familie zusammen ist. „Das ist so, seit wir uns kennengelernt haben“, sagt Rainer Zietlow. „Und ich bin ja nicht das ganze Jahr weg, die meiste Zeit bin ich in Mannheim und plane meine Touren.“ „Wir sind ein eingespieltes Team“, pflichtet ihm seine Frau bei. Normalerweise besuche sie ihn auch auf der Tour, aber wegen der Pandemie verzichte sie momentan auf das Reisen. Und mit der modernen Technik sei er auch immer für sie erreichbar, vor allem für Leon.

Der findet es „nicht so toll“, dass sein Vater immer auf Achse ist. „Aber der Beruf ist cool. Er kommt immer mit neuen Autos an!“, grinst Leon. Auch im ID.3 hat er schon gesessen. Dass der so modern ist und so schnell beschleunigt, gefällt ihm. „Aber Benziner find ich besser“, lautet sein Urteil, mit dem er Rainer Zietlow ein Schmunzeln entlockt. Wenn er groß ist, sagt Leon, will er auch Langstreckenfahrer werden.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 27.10.2020