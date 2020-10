Mit dem Fahrrad oder zu Fuß über die Autobahn

Wer aus dem Konversionsgebiet Taylor kommt und in den Käfertaler Wald möchte, kann sich einen Umweg sparen, wenn die bisherigen Pläne wahr werden. Im Zuge der Arbeiten im Neubaugebiet soll nämlich eine Brücke direkt über die Autobahn ins Naherholungsgebiet gebaut werden. Wie die städtische Projektentwicklungsgesellschaft MWSP mitteilt, zeichnen Kéré Architecture Berlin in Arbeitsgemeinschaft mit HK architekten aus Schwarzach/Vorarlberg für die Planung der Querung über die Bundesstraße und die OEG-Trasse verantwortlich.

Der Bau der Brücke stehe „im Fokus der aktuellen Planungen“, nachdem bereits über 80 Prozent der Taylor-Grundstücke vermarktet seien. Die nächsten Planungsschritte seien „derzeit in Vorbereitung“. Konkreter könne man zeitlich aber noch nicht werden, teilte eine Sprecherin auf Anfrage mit. Die Pläne seien im Unterausschuss Konversion vorgestellt worden, aber ein Beschluss der politischen Gremien stehe noch aus.

Nach Ansicht der städtischen Gesellschaft ist Taylor mit der Fertigstellung und Eröffnung des Taylor Parks im Juli 2019 „schon heute ein Beispiel für gelungene Konversion“. Das unterstreiche auch die gerade erhaltene Auszeichnung „Beispielhaftes Bauen in Mannheim 2013 – 2019“.

Der städtebauliche Entwurf für Taylor, das zu einem grünen Gewerbepark entwickelt werde, basiere auf dem Wettbewerbsergebnis von 2013. Der Siegerentwurf stammt von Kéré Architecture und dem Landschaftsarchitekturbüro Man Made Land, beide aus Berlin. Und ein elementarer Bestandteil dieses Entwurfs sei die Fuß- und Radwegeverbindung.

„Taylor leistet einen wichtigen Beitrag zur Vernetzung der angrenzenden Grünstrukturen und der überregionalen Freiräume und komplettiert mit dem Konzept des Brückenschlags den Grünzug Nordost“, so Achim Judt, Geschäftsführer der MWSP.

Der Brücken-Entwurf sieht eine Holz-/Stahlbetonverbundkonstruktion mit markanter Silhouette vor. Die geplante Ausführung lehne sich an das historische Thema der gedeckten Holzbrücken aus dem Alpenraum an. Das Überqueren der Bundesstraße solle dadurch „zum räumlichen Erlebnis“ werden, schreibt die MWSP in ihrer Mitteilung.

Vergleich mit Waldwipfelpfad

Auf den Betonsockeln an den Rändern der Bundesstraße sind jeweils zwei Brückenköpfe als Holzfachwerke angebracht. Die Holzkonstruktion sei konsequent durch eine Schindelhaut aus Lärche vor der Witterung geschützt. „Der Auslauf der Brücke durch den Wald Richtung OEG-Trasse ist als Waldwipfelsteg/-pfad, der auf einzelnen Holzstützen lagert, konstruiert“, nennt die MWSP weitere Details. Mit der Brücke leiste man „einen wertvollen Beitrag zum Ausbau der B 38 als Stadtboulevard“. bhr/red

