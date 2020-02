Mit dem „Goliath“ auf Du und Du

Wer ihn einmal gesehen hat, der vergisst ihn garantiert nicht: Der im Volksmund „Goliath“ genannte Kran der Firma Ridinger ist ein wahrer Koloss, mit seiner Hubkraft von 100 Tonnen war er in den Jahren seiner Entstehung – er wurde 1955 errichtet – das größte und stärkste „Hebezeug“ am gesamten Oberrhein. Und so hatten denn die Rätselfreunde unserer Serie „Erkennen Sie Mannheim?“ insgesamt keine Schwierigkeiten, die historische Aufnahme aus den 1950er Jahren zu lokalisieren. Viele verbinden mit dem Koloss vom Rheinkai Erinnerungen, sei es, dass sie als Kinder den Verladelasten dort im Spiel bisweilen gefährlich nahe kamen, sei es, dass sie sogar selbst ganz unmittelbar mit dem „Goliath“ zu tun hatten. Ein Mit-Rater kennt den großen Schaffer sogar besser als alle anderen …

Panzer verladen

Aber der Reihe nach: Unser Tipp mit dem „biblischen“ Vergleich hat etlichen Lesern die letzte Gewissheit verschafft, selbst wenn sie, wie beispielsweise Wolfgang Wette, schon länger nicht mehr am Rheinkai waren: „Es ist der Schwerlastkran ,Goliath’“, schreibt er, „daher auch Ihre Frage nach den „biblischen Ausmaßen“. Reinhard Siegel weiß, dass „die Firma BBC da ihre Generatoren, Transformatoren und Dampf-Turbinen verladen“ hat. Auch heute noch ist der Kran eine imposante Erscheinung, dort, unmittelbar neben dem Speicher 7 und in der Nähe des Anlegers für Fluss-Kreuzfahrtschiffe: „Habe selbst erlebt, wenn die Schiffe dort liegen, dass die Gäste erstaunt sind wegen diesem Koloss“, berichtet Jürgen Schweighöfer und meint anerkennend: „Passt aber gut in das Hafenviertel.“

Jürgen Beres kennt das Weichbild am Rheinkai noch aus seiner Kindheit, er hat damals am Parkring gewohnt, „nur fünf Gehminuten entfernt“. Für ihn war es faszinierend, dabei zuzusehen, wie die amerikanischen Soldaten mit dem Kran „ihre Panzer aus Schiffen ausluden und auf Tieflader stellten“. Die Zeit da unten wurde ihm nie zu lang – „und so manchen Kaugummi konnte man dort auch abstauben“. Auch Manfred Hexamer hat als Junge am Rhein viele Stunden verbracht und das Verladen von Panzern, Lastwagen und riesigen Holzkisten aus Schiffen mit Begeisterung beobachtet. Aber der „Goliath“ packte auch an, wenn es um „Baumstämme für die Holhandlungen Luschka&Wagemann oder die ehemalige Firma Holz-Schweikert“ ging. Die Stämme wurden im Umfeld des Krans zwischengelagert, „das reizte uns, darauf herumzuturnen, aber dann erst nach Feierabend oder am Wochenende – weil es nicht erlaubt und außerdem sehr gefährlich war“, was man im „jugendlichen Übermut“ gerne mal verdrängt habe.

Werner Fries kam beruflich mit dem Kran in Tuchfühlung, er war nach der Bundeswehrzeit einige Jahre für ein Mannheimer Schwerlast-Transportunternehmen Tieflader gefahren, „somit waren wir öfters nachts mit einem Schwertransport an den Kran unterwegs. Für mich war das in den Jahren 1967 bis 1977 der schönste und gigantischste Kran“. Günter Egeler hat 1953 seine Ausbildung zum Speditionskaufmann in unmittelbarer Nähe des Goliath gemacht und durch die Bürofenster die Entstehung des Krans verfolgt: „Von der Grube. . . über das Einbringen des massiven Betonsockels bis zum Aufbau der starken Stahlträger.“ Ein offenbar prägendes Erlebnis, denn er nutzt noch heute „jede Gelegenheit, einmal durch den Handelshafen zu fahren und dabei ,meinen Goliath’ zu besuchen“.

Siegfried Vogel ist dem Kran sogar noch näher gekommen, im Herbst 1955 war er „erst ein paar Wochen in Mannheim und bei der Firma Ridinger beschäftigt. Im Oktober war ich kurze Zeit mit bei der Montage des 100-Tonnen-Krans dabei.“

Für einen Leser war die Rätselfolge allerdings ein echtes „Heimspiel“: Werner Ridinger, sein Vater August war Inhaber der gleichnamigen Maschinenfabrik im Industriehafen. Die musste „leider in Zeiten der Firmensterben in Mannheim die Tore schließen“. Seine Jugenderinnerungen an diesen Kran sind noch frisch: „Freiwillige Unterstützung der Monteure bei Wartungsarbeiten in Ferienzeiten – dieweil mein kleiner Bruder zu Hause mit seinen Autos spielte.“ Das hat sich jedenfalls ins Gedächtnis des jungen Werner eingebrannt. Und in späteren Zeiten sei „nach einem tollen Essen im Thai-Restaurant Erawan ein Spaziergang zu diesem Hebezeug immer Pflicht“.

