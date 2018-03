Mit dem Messer in die Tankstelle

Anzeige

Einige Zuschauer im Landgericht grinsen: Soeben hat der Angeklagte Ivo M. geschildert, dass er einfach vergessen hatte, dass sich bei seiner ersten Tat eine Pistole samt Ersatzmagazinen in seinem Rucksack befand. Erst auf der Suche nach Zigaretten sei er auf sie gestoßen– und habe sie deshalb auf der Flucht vor der Polizei in ein Gebüsch geworfen.

Vor Gericht ging es um zwei Straftaten, die Ivo M. gestern beim Prozessauftakt zur Last gelegt wurden: Einen bewaffneten Überfall auf eine Tankstelle und den Vorfall am 14. Juli 2017. Da wurde er erstmals verhaftet, die Pistole sichergestellt. Zuvor hatte er mit blauem Schutzanzug und Sturmhaube in der Nähe eines Lottogeschäfts gestanden – deshalb und wegen der Pistole wurde Ivo M. verdächtigt, dass er den Laden überfallen wollte.

Doch der 48-Jährige war damals betrunken und führte das Tragen des Schutzanzugs und der Sturmhaube darauf zurück, dass er vor dem Beginn von Malerarbeiten etwas zu Essen holen wollte und vergessen hatte, dass er die Gesichtsbedeckung trug. Die Pistole habe er im Garten vergraben wollen und so zufällig im Rucksack gehabt. Dies, weil er sie nicht mehr im Tresor seiner Firma lagern konnte. Eine Erlaubnis zum Tragen einer Waffe besitzt Ivo M. nicht – und woher sie stammt, wollte er nicht sagen. Andere Fragen beantwortete der Angeklagte jedoch schnell und präzise.