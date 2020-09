Mit dem Pickel wider die Ackerwinde

Bäume und Büsche, Blumen und Blüten sind ihre Passion. Bunt und vielfältig gedeihen mehr als 200 Pflanzenarten bei Christina Kinle. Ihr Bauerngarten in der Feudenheimer Au ist ein Fest für die Augen. Von Rot bis Violett sind alle Farben des Regenbogens vertreten, Weiß darf auch nicht fehlen. Vor gerade mal drei Jahren hat sie in Eigenarbeit ihr persönliches Paradies auf 500 Quadratmeter angelegt.

Von Wucher befreit

Der Vorpächter hatte die Parzelle 40 Jahre lang bewirtschaftet, aber am Schluss waren nur noch Giersch und Ackerwinde, Liguster und eine düstere Fichte die Hauptakteure. Die wuchernden Gewächse, die, wie sie sagt, „danach trachten, alles zu beherrschen“, fielen dann Pickel und Wiedehopf zum Opfer. Christa Kinle erzählt: „Ich habe 95 Prozent ausgegraben und meine eigenen Pflanzen gesetzt“. Von der Anemone bis zur Zistrose vereint ihr Garten Klassiker wie Flieder, Tulpen und Narzissen, Apfelbäume, Himbeersträucher und Tomaten, aber auch Gewächse, deren Namen nur der Fachmann kennt. Mit von der Partie sind hier unter anderem Stauden wie Geum, Gamander und Gamswurz oder Sträucher wie Bartblume und Weigelie. Der Plan für ihren Garten sieht vor, dass zu jeder Jahreszeit etwas blühen soll. So leuchten Dahlien und Rosen bis in den Herbst, im Winter bezaubern Christrosen, Winterschneeball und Schneeglöckchen, bis im Frühjahr Krokusse und Gänseblümchen sprießen und sich im Sommer die ganze Farbenpracht ihrer Pflanzen entfaltet.

Bis auf die Grundmauern neu entstanden ist auch das Gartenhäuschen, das entkernt und nach oben geöffnet wurde und neue Fenster erhielt. Die alten Glasbausteine und das Holzmobiliar aus den 50er Jahren verströmen stylischen Retro-Charme. Ein Gasofen ermöglicht gemütliche Kaffeepausen, gerne dann, wenn ihre sechs Enkelkinder in den Ferien abwechselnd zu Besuch kommen. Wasser gibt es allein zum Gießen und derzeit nur für kurze Zeit am Nachmittag, da hier Leitungen neu verlegt werden. Erfahrung hat die Selfmade-Gartenexpertin schon von Kindesbeinen an. Mit elf Geschwistern auf einem Bauernhof in der Oberpfalz aufgewachsen, sind ihr Fauna und Flora vertraut.

Die Liebe zu Pflanzen, ihr Wissen und ihre Erfahrung hat die gelernte Zahnmedizinische Fachangestellte in mehreren Gärten unter Beweis gestellt. So pflegte sie lange ehrenamtlich das Grundstück rund um das Teehaus in Ruppertsberg und steht derzeit mehreren Gartenbesitzern mit Rat und Tat zur Seite. Ihr derzeit umfangreichstes Projekt ist ein sehr großes Grundstück mit Seeblick in Oberbayern, das sie in Terrassen angelegt und pflegeleicht bepflanzt hat. Im Mannheimer Garten ist sie immer, wenn sie nicht beruflich tätig ist, Gartenfreunde berät, Fotoshootings für eine befreundete Designerin vorbereitet oder bei Modenschauen mitläuft. Und dann kümmert sie sich noch um die Terrasse ihrer Wohnung mit mehr als 100 Töpfen... Hier fragen sich Fachmann und auch Laie: „Wer gießt denn dann wann und wie, wenn es im Sommer heiß ist?“ Sie verrät: „Man muss über viele Stunden das Wasser quasi tropfenweise an die Wurzeln der Pflanzen bringen. So wird die Erde sehr gut durchfeuchtet, und die Pflanzen halten länger durch.“

