Mit dem Rad in die Region

Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) Mannheim veranstaltet am Mittwoch, 5. September, eine geführte Radtour nach Speyer. Die etwa 55 Kilometer lange Tour wird mit Tempo 14 bis 16 gefahren. Bei Regen fällt sie aus. Eine Einkehr ist geplant. Die Radtour startet um 10 Uhr am Haupteingang des Mannheimer Schlosses. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Weitere Auskünfte gibt es nur bei der Tourenleiterin Georgia Guthier unter Tel.: 0621/87 35 37. Am Sonntag, 9. September, gibt es eine weitere Radtour mit dem Namen „Mannheim entdecken – Seckenheim, Hochstätt, Rheinau“. Es sei eine Ausfahrt für neue und alte Mannheimer, die ihre Stadt mit dem Fahrrad kennenlernen möchten. Bei der rund dreistündigen Tour erfahren die Radler Interessantes der Stadtgeschichte, Architektur und Industriekultur. Die 30 Kilometer lange Radtour mit vielen Zwischenstopps startet um 14 Uhr am Wasserturm. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. red

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 04.09.2018