Mit dem Rücken zur Wand

Schwierige Wochen liegen hinter Aitana Schwarz Lloret. Das Lokal, in dem die 22 Jahre alte Studentin aus Mannheim normalerweise ihr Geld verdient, musste auf dem bisherigen Höhepunkt der Pandemie schließen. „Innerhalb kurzer Zeit brachen meine Ersparnisse weg“, erzählt die angehende Lehrerin, die im sechsten Semester Spanisch und Geschichte studiert. Auch wenn Aitana nun hinter ihrem Mundschutz wieder erkennbar lächeln kann, die Existenznot im Frühjahr hatte sie um den Schlaf gebracht, wie sie nachdenklich sagt. Aktuell sieht die Situation besser aus. Die Frau, die ursprünglich aus Graben-Neudorf im Kreis Karlsruhe stammt, gehört zu den 111 Studierenden, die eine einmalige Geldspende von 800 Euro erhalten haben.

Spender konnten entscheiden

Im April hatte die Stiftung Universität Mannheim aufgrund der Corona-Pandemie zu Spenden aufgerufen und auf sämtlichen Kanälen für das Vorhaben geworben. „Beispielsweise haben wir innerhalb kürzester Zeit Kontakt zu 700 möglichen Spendern aufgebaut. Es war eine intensive Zeit“, erinnert sich Sabrina Scherbarth, Geschäftsführerin der Stiftung. Bei den „Corona-Fonds“ sei es darum gegangen, die ärgsten Folgen der Pandemie einzudämmen. Absolventen, Förderer aber auch Mannheimer Bürger konnten selbst bestimmen, wofür ihre Spende genutzt werden sollte.

So gab es zum einen die Möglichkeit, die jungen Frauen und Männer zu unterstützen, die ihre Nebenjobs verloren hatten und sich daher in akuter finanzieller Not befanden. Außerdem ging es der Stiftung darum, Geld zu sammeln, um die technische Ausrüstung der Universität Mannheim den Anforderungen der Pandemie anzupassen.

Dank guter Ausgangsbedingungen sei der Uni Mannheim die Umstellung auf die Online-Lehre zwar leichter gelungen als vielen anderen Hochschulen. Weitere Investitionen in die technische Ausstattung seien aber nötig. Wie Sabrina Scherbarth sagt, kamen 90 000 Euro den notleidenden Studierenden zugute, während nun 70 000 Euro für den Ausbau der digitalen Lehre genutzt werden sollen. „Die Anteilnahme der Menschen hat uns tief berührt“, erzählt die Geschäftsführerin. So hätten manche Spender großzügigerweise große Beträge überwiesen, manchmal seien aber auch Beträge von 25 Euro oder 50 Euro eingegangen.

Das zeige, dass sich viele Menschen engagierten, die vielleicht zur Studentenschaft gehörten oder selbst kein besonders üppiges Gehalt beziehen. Eine zweite Spendenkampagne, etwa wenn das heimtückische Virus erneut dafür sorgt, dass Cafés, Kneipen und Restaurants erneut dichtmachen, schließt Scherbarth nicht aus. „Für uns hat oberste Priorität, dass alle unsere Studierenden die Corona-Krise unbeschadet überstehen und ihr Studium wie geplant abschließen können“, bringt der Rektor der Universität, Thomas Puhl, das Anliegen auf den Punkt. Von dieser Agenda profitierte auch Imre Polyák, der ebenfalls 800 Euro als finanzielle Unterstützung erhielt. „Das hilft mir sehr. Auf diese Weise kann ich die Miete für April und Mai begleichen“, sagt der 21 Jahre alte Student aus Ungarn.

Er will später einmal im diplomatischen Dienst seines Landes arbeiten. Bis es aber so weit ist und er studiert, muss auch er sich mit einem Job in der Gastronomie über Wasser halten. „Das Frühjahr werde ich nicht vergessen. Als alles geschlossen war und ich kein Geld verdienen konnte, stand ich wirklich mit dem Rücken zur Wand“, sagt der Politikwissenschaftler im vierten Semester.

Unsichere Zukunft

Selbst wenn es in Sachen Corona ruhig bleibt, es ist nicht gesagt, dass die Gäste bald wieder so zahlreich kommen wie vor der Pandemie, gibt Aitana Schwarz Lloret zu bedenken. Noch halte sich der Ansturm in Grenzen. Ihrem Arbeitgeber gegenüber will sie dennoch loyal bleiben. Der habe während der schwierigen Phase ständig Kontakt zu seinen Mitarbeitern gehalten. Das ist nicht selbstverständlich, findet die Studentin. „Ich bin optimistisch, werde mein Geld aber so gut wie möglich zusammenhalten“, betont sie.

