Mit dem Strumpf abgeschleppt

Mehr als 40 Jahre bei der „Süddeutschen Zeitung“ („SZ“), davon zwölf Jahre als Chefredakteur: Gernot Sittner (Bild) ist Journalist mit Leib und Seele und hat aus „Verbundenheit“ mit seinem Verlag nach seinem Eintritt in den Ruhestand 2005 das Amt als Geschäftsführer der Arbeitsgemeinschaft „Kavalier der Straße“ übernommen. „Die Aktion wurde ja in der Redaktion der ,SZ’ geboren – und ich finde es auch heute noch eine gute Sache“, sagt der 80-Jährige.

Obwohl gerade die kleinen Gesten oft so wichtig sind, bleiben auch dem ehemaligen Chefredakteur vor allem die spektakulären Fälle im Gedächtnis. Etwa der einer späteren Kavalierin, die 2013 Zeugin eines dramatischen Unfalls auf der A3 bei Aschaffenburg geworden war. „Sie hatte beobachtet, wie eine Ferrari mit sehr hoher Geschwindigkeit in einen Lastwagen gekracht ist“, erzählt Sittner. Als die damals schwangere Frau zur Unfallstelle geeilt sei, habe sie ein Kind schreien hören. Der dreijährige Sohn des Ferrari-Fahrers hatte im Gegensatz zu seinem Vater (er starb im Fahrzeug) den Unfall nahezu unverletzt überlebt. „Die Beifahrertür des Sportwagens ließ sich wohl nicht öffnen. Deshalb zog die Frau damals den Kleinen durch die zersplitterte Scheibe nach draußen.“

Lkw-Reifen gewechselt

Oder ein Fall aus dem Jahr 2012. „Mitten im Berufsverkehr im bayerischen Hof war ein tschechischer Sattelzug wegen eines defekten Reifens liegengeblieben“, erinnert sich Sittner. Der Lastwagen-Fahrer sei nicht in der Lage gewesen, sich um sein Fahrzeug zu kümmern. Da reagierte ein späterer Kavalier spontan. „Der Mann begann den Reifen zu wechseln. Dabei schoben sich die anderen Fahrzeuge immer sehr knapp an dem Helfer vorbei“, sagt der Geschäftsführer. Doch das habe den Helfer nicht beirrt. Völlig durchgeschwitzt, die Kleidung und seine Hände verschmutzt, habe der Helfer sein Werk zu Ende gebracht. „Der Fahrer und die Polizei wollen sich bei ihm bedanken, doch der Kavalier wollte kein Aufhebens um seine Hilfe machen. Das nenne ich ein vorbildliches Verhalten.“

Sittner hat für seinen Rückblick auch tief ins Archiv gegriffen – und den ersten bundesweit ausgezeichneten „Kavalier“ entdeckt. „Wann genau das war, kann ich nicht sagen, ich weiß nur, dass die Auszeichnung von Hans-Christoph Seebohm unterzeichnet wurde. Er amtierte von 1949 bis 1966 als Verkehrsminister.“

Zwölf Kilometer schieben

Der zugehörige Artikel liest sich fast poetisch: „Die Nacht hatte sich schon über die Autobahn gesenkt. Verzweifelt winkend stand der Zugführer Vitus A. am Straßenrand, aber keines der eilig vorbeihuschenden Autos hielt an. Da die Gefahr bestand, dass sein defekter Wagen in der Dunkelheit gerammt würde, machten sich A. und seine Frau daran, das Fahrzeug zu schieben. Als sie sich Meter für Meter zur nächsten – zwölf Kilometer entfernten – Reparaturwerkstätte abplagten, hielt plötzlich ein Wagen neben ihnen.

Ein Mann stieg aus und bot seine Hilfe an. Da keiner der beiden Kraftfahrer ein Abschleppseil dabei hatte, drehte der Retter in der Not aus seinen Hosenträgern einen Strick, der jedoch schon nach zehn Metern riss. Der Nothelfer gab aber nicht auf. Aus den Perlonstrümpfen seiner Mitfahrerinnen knüpfte er ein neues Abschleppseil, das prompt bis zur nächsten Werkstatt hielt. Erst dann setzte er, mit zwei Stunden Verspätung und ohne Hosenträger seine Fahrt fort.“ se (Bild: Rittelmann)

