Mit der Krause durch die Krise

Das wäre was gewesen – nach sechs Wochen Homeoffice ein Comeback mit richtig langer Matte! Aber im gleichnamigen Musical schmettert Ober-Hippie Berger ja nicht nur: „Lass’ Dein Haar im Wind spielen“, er intoniert auch eine Art versteckte Hygiene-Warnung: „mach daraus für die Laus ein Zuhaus’!“ So hat es zweifelsfrei sein Gutes, dass der Mann in mittleren Jahren eher zu spärlichem, tonsurartigen Haarwuchs neigt. Doch was oben am Kopf nicht mehr so recht füllig werden will, wächst in der Kinn-Region dagegen schon nach wenigen Tagen der Selbst-Isolation zur veritablen Krause heran. Ein Bart macht noch keinen Weisen. Aber die Krise, die könnte er überstehen. Vorerst jedenfalls. Thorsten Langscheid

