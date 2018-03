Mit der Modelleisenbahn auf Tour

Anzeige

Die kleine Johanna stellt sich selbstbewusst einen Schemel hin, steigt darauf und betrachtet die Züge, die an ihr vorbeiziehen. „Beim Opa darf ich die Züge fahren lassen“, sagt die Vierjährige. „Sie kann stundenlang begeistert zuschauen“, erzählt Opa Bernd Lohmann. Auch der vierjährige Jan ist ein passionierter „Eisenbahner“. „Er kann stundenlang an derselben Stelle stehen bleiben und die Zügen ansehen“, erzählt Opa Helmut Klotterer. Wie die beiden Kinder staunen auch die vielen Erwachsenen über die Lokomotiven, die ihre Bahnen durch das Toyota-Autozentrum Sandhofen ziehen.

„Wir haben hier nur einen Teil unserer Anlage aufbauen können“, erzählt der Vorsitzende des Vereins, Wolfgang Jäger. Fast 50 Module haben die Freunde der Modelleisenbahn im Maßstab 1:87 in einem Lastwagen nach Sandhofen transportiert und dort aufgebaut. Schmuckstück ist der Nachbau der Zeche Zollverein Essen, in der bis 1986 Kohle abgebaut und Stahl verhüttet wurde, wie der Vorsitzende erzählt. „Mit unserer ganzen Anlage könnten wir problemlos eine Sporthalle füllen“, weiß Jäger. Für die Module der Zeche hat Rainer Simon länger als zehn Jahre gearbeitet. „Das Modell entspricht in etwa der Realität“, sagt er. Unterdessen fahren die Züge auch an der Burg Eltz, der Saarschleife, am Mannheimer Wasserturm und an der Alten Feuerwache in der Neckarstadt vorbei.

„Hier sind alle wichtigen Erfindungen zu sehen, die in Manheim gemacht wurde“, erzählt Eisenbahner Bernd Arnold. Auto, Fahrrad, selbst das Luftschiff Schütte-Lanz wurde nicht vergessen. Dass die Entfernungen zwischen den einzelnen Modulen nicht ganz der Realität entsprechen, nehmen die Eisenbahnfreunde mit Humor: „Das muss doch nicht hundertprozentig stimmen“, lacht Modulbauer Hans Joachim Wagner, der vor allem für die Module verantwortlich zeichnet, die für die Region stehen.