Mit Drogen unterwegs

Bei Verkehrskontrollen entlang der Industriestraße in der Neckarstadt sind von der Polizei insgesamt 30 Verstöße und davon 25 Ordnungswidrigkeiten festgestellt worden. In der Nacht von Freitag auf Samstag kontrollierten knapp 70 Beamte im Rahmen der Konzeption „Sichere Neckarstadt“ rund 112 Fahrzeuge und 260 Personen. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, handelte es sich dabei vorwiegend um Besucher von Lokalitäten und Diskotheken.

Unter den Kontrollierten waren fünf Personen, nach denen offiziell gefahndet wurde. Sie waren von verschiedenen Staatsanwaltschaften zur Durchführung der Strafverfahren zur Aufenthaltsermittlung ausgeschrieben. Außerdem bestanden gegen zwei Personen Vollstreckungshaftbefehle, da sie Geldstrafen nicht bezahlt hatten. Drei sogenannte Poser-Fahrzeuge wurden aus dem Verkehr gezogen, bei denen durch bauliche Veränderung der Autos die Betriebserlaubnis erloschen war. Bei drei Kontrollierten ordneten die Beamten wegen des Verdachts auf Drogenbeeinflussung im Straßenverkehr Blutproben an. Ein weiterer Fahrzeuginsasse muss sich nun Ermittlungen wegen des Verdachts auf Drogenbesitz stellen. Außerdem wird gegen einen Mann wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt, da er ein verbotenes Messer dabei hatte.

„Die Vielzahl der festgestellten Straftaten und Ordnungswidrigkeiten, die von Besuchern der Eventmeile begangen worden, ist nicht tolerierbar. Wir werden unsere Kontrollmaßnahmen fortsetzen und damit den Kontrolldruck hochhalten“, wird Polizeioberrat Frank Hartmannsgruber in der Pressemitteilung der Polizei zitiert.

© Mannheimer Morgen, Montag, 09.03.2020