Mit einem Code zu mehr Sicherheit

Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) bietet wieder die Fahrrad-Codierung zum Diebstahlschutz an. Der nächste Codier-Termin ist am Donnerstag, 13. August, 16 bis 18 Uhr, bei Radsport Altig in der Uhlandstraße 12 in der Neckarstadt. Mitzubringen sind Personalausweis und der Kaufbeleg mit Rahmennummer. Ist kein Kaufbeleg vorhanden, kann der Eigentümer des Fahrrades mit einer eidesstattlichen Erklärung die Codierung durchführen lassen.

Durch die Codierung wird ein Fahrrad dauerhaft mit einem individuellen Code versehen. Dieser wird in den Rahmen unterhalb des Sattels geprägt und mit einem Aufkleber versehen. Der Code enthält verschlüsselte Angaben zu Namen und Adresse, die den Behörden eine Zuordnung des Rades ermöglichen.

Abschreckende Wirkung auf Diebe

Polizei oder Fundbüro erkennen anhand des Codes sofort den Eigentümer des Fahrrads – ohne Rückgriff auf zentrale Datenbanken. „Codieren dient der eindeutigen Zuordnung eines Fahrrades zu Besitzerin oder Besitzer“, so der ADFC. Dies sei im Fall eines Diebstahls hilfreich, falls das Rad beispielsweise von der Polizei bei Hehlern gefunden werde oder es in einem Fundbüro auftauche.

Auch hat der erkennbare Code am Rad, so der Club, eine abschreckende Wirkung auf mögliche Diebe, da der Wiederverkaufswert sinkt und es auch für Hehler an Attraktivität verliert. Bis auf wenige Ausnahmen (z.B. Carbon-Rahmen) können alle Fahrräder (wie auch die teuren Fahrrad-Akkus) codiert werden. Ein gutes Fahrradschloss, richtiges Abschließen an festen Gegenständen und eine gute Versicherung ersetzen das Codieren aber laut ADFC nicht. Die Codierung eines Fahrrades kostet 15 Euro, für ADFC-Mitglieder acht Euro und die zusätzliche Codierung eines Akkus fünf Euro. Weitere Infos unter Tel. 0621/97 66 093 oder 01575/13 07 128. red

