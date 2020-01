Mit einem Sparschwein fing alles an

Eva Geiger mit der Verdienstmedaille der Bundesrepublik. © Ruffler

Mannheim.Von wegen, nur im Märchen gebe es eine Wunschfee! Schwerkranke Mädchen und Jungen, die auf der Onkologiestation der Universitätsmedizin Mannheim (UMM) behandelt werden, wissen, dass selbst in dunkler Zeit Glücksmomente aufblitzen können. Dafür sorgt seit 20 Jahren „Wunschfee“ Eva Geiger. Die Ehrenamtliche der „Aktion für krebskranke Kinder“ ist mit der Verdienstmedaille des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland ausgezeichnet worden.

Die Anregung zu der hochkarätigen Würdigung hat vor drei Jahren das Ehepaar Erika und Peter Kotzbauer schriftlich eingereicht – „weil wir Eva Geiger und ihr tolles Projekt schätzen“. Bei einer kleinen Feier im Büro der Deutschen Leukämie-Forschungs-Hilfe überreicht Bürgermeister Dirk Grunert der 62-Jährigen Medaille samt Urkunde. In seiner Laudatio lobt er ihren „unermüdlichen Einsatz“ mit „Herzblut“. Der Vereinsvorsitzende Gregor von Komorowski führt aus, dass die „Aktion für krebskranke Kinder“ seit vier Jahrzehnten Betroffene unterstützt, „mit ihrem Schicksal zurechtkommen“. Und dazu trage Eva Geiger mit dem Wunschbox-Projekt bei.

Wie dies begonnen hat – mit einem von Wirtsleuten Jahr für Jahr gefütterten Sparschwein und einer bunten Schachtel für Wunschzettel – schildert Vereinsgründungsmitglied Martin Stachniss. Außerdem blickt er auf Wunschfee-Aktionen zurück, die ihn bis heute bewegen: Beispielsweise konnte einem Jungen in der letzten Lebenswoche sein sehnlichster Wunsch erfüllt werden: Noch einmal am Meer einen griechischen Fleischspieß im Kreis seiner Lieben verspeisen! Eine Reise nach Kreta ließ sich zwar nicht mehr organisieren, wohl aber auf die Insel Sylt, wohin die Cirrus-Airline die Familie unentgeltlich flog.

Geschwister im Blick

Dass sie nur mit Hilfe von Spenden und bei besonderen Wünschen mit viel Entgegenkommen als „Fee“ agieren könne, betont Eva Geiger in ihrer „Freudes-Rede“. Die Bankkauffrau dankt auch ihrer Familie, die „mich voll unterstützt“. Ehemann Robert Geiger stehe nicht nur an Info-Ständen, er schlüpfe auch schon mal bei großer Hitze in ein schweißtreibendes Mickey-Maus-Kostüm, wenn ein schwer krankes Kind vom (Comic-)Besuch aus Entenhausen träumt. In zwei Jahrzehnten hat Eva Geiger um die 1300 Wünsche erfüllt, davon 130 im vergangenen Jahr. Und die reichten von Spielen und Kuscheltieren über Ausflüge in Freizeitparks und Fahrten im Feuerwehrauto bis zum Delfinstreicheln und Tandemflug. Dass junge Patienten im eintönigen Stationsalltag ihre bedrohliche Krankheit für kurze Zeit vergessen und stattdessen das Gefühl von Freude erleben – darum geht es der ehrenamtlichen Fee.

Sie hat auch Geschwisterkinder im Blick, weil diese sich häufig allein gelassen fühlen. So bekam ein gesunder Bruder, der nicht wusste, wohin mit seinen Ängsten und der Wut, den ersehnten Boxsack zum Abreagieren.

Eva Geiger empfindet ihr Ehrenamt als Bereicherung. Sie verhehlt aber nicht, dass sie sich nach wie vor schwertut, wenn ein Kind den Kampf gegen die Krankheit verliert. „Wenn es gelingt, vorher noch ein wunderbares Erlebnis zu ermöglichen“, dann sei das für alle tröstlich.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 31.01.2020