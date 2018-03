Mit Eisenstange Schädel eines 26-Jährigen gebrochen

Anzeige

Das 24-jährige Opfer hatte nicht nur Prellungen am Kopf, sondern auch eine Stichwunde am Bauch, die zu einer Verletzung des Dünndarms führte. Der Mann musste operiert werden und fünf Tage lang in einem Krankenhaus bleiben. Bei dem 30-Jährigen spricht die Staatsanwaltschaft von einer klaffenden Platzwunde am Kopf sowie einer kleineren Stichwunde am Oberschenkel.

Nachdem drei der sieben Angeklagten kurz nach dem Vorfall in der Nähe des Tatorts festgenommen werden konnten, gelang es den Ermittlern, am 21. und 27. September sowie am 5. Oktober vier weitere mutmaßliche Täter zu verhaften. Alle befinden sich weiterhin in Untersuchungshaft. Diejenigen, die Angaben zum Tatvorwurf gemacht hätten, „beriefen sich im Wesentlichen darauf, lediglich Angriffe gegen sich selbst oder andere der Angeschuldigten abgewehrt zu haben“, so die Staatsanwaltschaft.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 20.02.2018