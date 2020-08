Mit falschen Papieren unterwegs

Da ein fahrscheinloser Reisender sich in einem ICE gegenüber den Bahnmitarbeitern mit eigenartigen Dokumenten auswies, wurde am vergangenen Samstagmorgen die Bundespolizei alarmiert. Beim Halt des Zuges am Hauptbahnhof willigte der 53-jährige Mann ein, die Beamten auf die Wache zu begleiten und die Sache zu klären. Dort legte er dann angebliche Legitimationspapiere vor, welche ihm seiner Meinung nach Immunität gewähren würden und zum Führen von Waffen berechtigten. Da es sich bei den ausweisähnlichen Dokumenten laut Polizeiangaben aber um Fälschungen handelte, wurden diese sichergestellt. Den Mann erwartet nun eine Anzeige wegen des Verschaffens von falschen amtlichen Ausweisen, Missbrauchs von Titeln und Berufsbezeichnungen öffentlicher Würden sowie wegen Beförderungserschleichung. aph/red

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 01.09.2020