Mit Firmen ins Gespräch kommen

Welche Entwicklungschancen bieten Berufe im Gesundheits- und Sozialbereich? Welche Anforderungen sind dafür erforderlich? Und was kommt auf Personen zu, die in diesem Bereich tätig werden? Unter anderem auf diese Fragen gibt die Messe „Sozial steht mir“ Antworten. Sie findet an diesem Samstag, 10 bis 16 Uhr, in der Abendakademie, U 1, statt. Einblicke erhalten Interessenten dabei in pflegerische, erzieherische, therapeutische, technische oder kaufmännische Berufe im Gesundheits- oder Sozialbereich.

Die Messe, die seit 2017 jährlich stattfindet, zeigt unter anderem, welche Möglichkeiten Mannheimer Unternehmen für eine Ausbildung, ein Studium oder eine Umschulung bieten. Zwölf Aussteller präsentieren ihre Angebote. „An Aktionsständen können Interessierte praktisch ausprobieren, was im Beruf wichtig ist und mit Ausbildern sowie Auszubildenden ins Gespräch kommen“, heißt es in einer Pressemitteilung.

Eine Rolle wird auch die neue generalistische Pflegeausbildung spielen. Sie startet im kommenden Jahr. Es werden die bisherigen Berufsausbildungen der Altenpflege, der Gesundheits- und Krankenpflege und der Gesundheits- und Kinderkrankenpflege zusammengefasst, sie münden in einem einheitlichen Berufsabschluss. Mit ihm sollen Auszubildende zur Pflege von Menschen aller Altersstufen in allen Versorgungsbereichen (im Krankenhaus, im Pflegeheim und ambulant in der eigenen Wohnung) befähigt werden. Ein Wechsel innerhalb der pflegerischen Versorgungsbereiche sei danach jederzeit möglich. bhr/red

