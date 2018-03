Mit „Flappi“ das Himmelszelt entdecken

Anzeige

Der Direktor des Planetariums Mannheim, Christian Theis, nimmt „Flappi“ sofort in sein Programm auf. Er liebe Kinderpremieren ganz besonders, „da von dem jungen Publikum immer eine ehrliche Resonanz zu erwarten ist“.

Durch das Zusammenspiel von visuellen Effekten und akustischer Untermalung bietet die Produktion die „perfekte Balance zwischen Spaß, Emotionen und dem Lernen“, so Theis. Da die Sternbilder spielerisch und vor allem lebendig wiedergegeben werden, rege man Kinder dazu an, den Himmel erforschen zu wollen. Geeignet ist die Vollkuppel-Projektion vor allem für Grund- und Vorschüler zwischen fünf und acht Jahren. Laut Theis sollten sich die Eltern auch an diese Altersvorgabe halten.

Die Premiere für die Öffentlichkeit ist am Samstag, 24. März – zufällig am Tag der Astronomie. Aufgrund der durchweg positiven Rückmeldung der Schulen und Kindergärten blicke man der Premiere entspannt entgegen, so das Team des Planetariums. Tickets kosten für Kinder 4,50 Euro und für Erwachsene 9 Euro.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 21.03.2018