Mit Fred Fuchs auf Rallye durchs Einkaufszentrum

Rinaldo zaubert mit Seifenblasen beim Fred-Fuchs-Familientag. © Tower Media

Mit dem Fred-Fuchs-Familientag des „Mannheimer Morgen“ beginnt am Samstag, 27. Juli, das Ferienprogramm in Q 6/Q 7. Zwischen 11 und 17 Uhr gibt es im Quartier viele Aktionen für kleine Besucher – bei denen es obendrein Preise zu gewinnen gibt.

Die können Mädchen und Jungen bei einer Fred-Fuchs-Rallye quer durch das Quartier ergattern. Mit einer Laufkarte begeben sich die Teilnehmer auf Tour durch Q 6/Q 7, wo sie an verschiedenen Stationen Fragen beantworten oder kleine Aufgaben erledigen müssen. Wer die erfüllt, bekommt einen Stempel auf die Laufkarte. Wer sie voll bekommt, nimmt an einer Verlosung teil, bei der es als Hauptpreise zwei Flick-Flack-Uhren zu gewinnen gibt. Außerdem wird ein Treffen inklusive Fotoshooting mit Cowboy Jim aus Texas verlost sowie sieben Bücher „Mannheim wimmelt“. Mehr als hundert Trostpreise werden ebenfalls verteilt – unter anderem Gutscheine für Spaghetti-Eis.

Neben der Rallye können Jungen und Mädchen mit dem „MM“-Maskottchen Fred-Fuchs-Masken und auch -Sonnenbrillen basteln. Am Glücksrad lassen sich weitere Preise abräumen. Vier Mal – um 13, 14, 15 und 16 Uhr – verzaubert Clown Rinaldo mit seiner 20-minütigen Seifenblasen-Show auf der Verbindungsbrücke zwischen Q 6 und Q 7.

In der ersten Sommerferienwoche, 29. Juli bis 3. August, lädt Q 6/Q 7 dann alle jungen Abenteuerlustigen in ein Indianerdorf im Erdgeschoss von Q 6 ein. Von 11 bis 16 Uhr können Eltern mit ihren Kindern in die Welt des Wilden Westens eintauchen und zum Indianer werden. Mit Schminke, Stirnband und Adlerfeder ausgestattet, können die Jungen und Mädchen in die Ferien starten. Auf die Kinder warten Abenteuer im Tipi-Dorf und viele Spielstationen: Beim Hut- und Ringwerfen können sie gewinnen, beim Goldsuchen ihr Glück versuchen und sich beim Trommeln austoben.

Besuch gibt es von Cowboy Jim aus Texas, der Prärie-Lieder im Gepäck hat. Zur Erinnerung gibt’s für die jungen Teilzeit-Indianer ein Geschenk und eine Urkunde. eaw/lok

© Mannheimer Morgen, Freitag, 26.07.2019