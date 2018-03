Mit Freuden

Anzeige

Die Liebe ist stärker als der Tod

Laetare heißt der Sonntag, mit dem die neue Woche beginnt. Ziemlich genau in der Mitte der Passionszeit hat er als Leitvers „Freuet euch“, erinnert er an die vielfältigen Anlässe sich zu freuen: am erwachenden Frühling, an den Schöpfungen der Kultur, an den Freuden, die wir einander machen können. Er erinnert an die Osterfreude, die noch aussteht und doch schon da ist: dass die Liebe stärker ist als der Tod, dass das Leben neu wird.

Wir können die Freude nicht weit genug fassen: die Freude an Essen und Trinken - im Fasten wird sie am deutlichsten erlebt -, die Freude am Spiel, an der Ekstase der Liebe, an der Erkenntnis, an der Gotteserkenntnis auch, an einer Gemeinschaft, die birgt und trägt. Freude ist nichts, was wir einfach besitzen. Sie ist nicht selbstverständlich zu haben. Doch ich kann mich nach ihr strecken, wir können uns nach ihr strecken, sie nicht zu verpassen, wenn sie ausgeteilt wird.

Wie gut das tut, sich zu strecken, sich nicht nur zu sehnen, sondern sich nach der Freude zu strecken! In einem Gedicht der jüdischen Lyrikerin Rose Ausländer - sie starb vor dreißig Jahren - klingt das an: „Du freust dich // Akazienbäume in Blüte / Amseln Schmetterlinge / liedersingende Kinder // Du freust dich / über den Duft der Narzissen // hörst / den Atem des Lebens / in deinem Atem“.

Leid der Einsamkeit

Ob das beim Verlassen des Job-Centers mit der Arbeit klappt, das wissen wir nicht. Ob das Leid mancher Trauer zu neuem Leben führt, auch das wissen wir nicht. Ob das Leid der Einsamkeit gestillt werden kann, das Unverzeihliche verziehen, das Leid der Klage oder der Selbstanklage verstummt, welche Früchte das Engagement für gesellschaftliche Teilhabe aller trägt, auch das steht oft dahin.

Der Sonntag Laetare stellt die Freude in einer Zeit des Kirchenjahres in die Mitte, in dem Jesu Selbsthingabe, sein Leiden und Sterben die Liturgien der Kirchen prägt. Als ob die Freude und das Leid, der Schmerz und die Freude zugleich und zusammen existieren könnten. Weil der Widerschein des Osterfests in uns eine Flamme entfacht, welche, allen Kümmernissen zum Trotz, die Freude hell macht und groß.

Pfarrer Dr. Michael Lipps, Mannheim

© Mannheimer Morgen, Samstag, 10.03.2018